Hun vil la folk skinne

Etter litt om og men, og nesten kollisjon på oppløpssida er Anne Stapnes ansatt som rådmann i Birkenes kommune.

– Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg måtte ha litt tid til å sortere tankene mine og ikke minst kjenne etter om jeg fremdeles hadde lyst og motivasjon. Men det tok ikke mange dagene før jeg forsto at begge deler var tilstede, og da ble det ja takk til stillingen, sier Anne Stapnes, og legger til: – Dessuten handler det om at jeg liker utfordringer og det å jobbe med utviklingsarbeid, og endringsprosesser. Det handler også om at jeg liker å jobbe med mennesker, og i denne jobben er det et bredt spekter av mennesker å forholde seg til. Her er ansatte, tillitsvalgte, politikere på forskjellige nivåer som det er spennende å jobbe sammen med, og ikke minst ønsker jeg å være i dialog med innbyggerne våre. Det handler også om kjennskap til historien. Jeg har jobbet i denne organisasjonen i 22 år og har kjennskap til planer som er lagt og retning som er satt. Jeg har deltatt i prosesser som har vært, og gleder meg til fortsettelsen.