Holder sløydkurs i Birkenes

Spikker i vei, og arrangerer kurs i sløyd.

– Jeg har drevet med tradisjonell sløyd siden 9-årsalderen, og har først og fremst konsentrert meg om å lage kjøkkenredskaper, som sleiver, skjeer, steikespader og lignende, sier Bo Andersson.

Etterhvert begynte han å ha salgsstand på markeder, og nå tar han det et skritt videre og vil dele sine kunnskaper med andre interesserte. I slutten av april arrangerer han kortkurs i sløyd.

– Kurset er ment som inspirasjon til de som vil få basiskunnskaper for komme i gang med sløyd. Men det kan også passe for de som har noe erfaring fra før, sier han, og legger til:

– Vi skal lære å håndtere en kniv og øks på en sikker og funksjonell måte. Kløyve ut emner fra ferskt virke, og gjennom å lage smørkniv og sleiv lærer vi å lage bruksgjenstander vi har bruk for, av materialer vi har rundt oss.

Selve kjernen i det å bedrive sløyd, påpeker han. Det blir innføring i tørking av tre, sliping og bryning av kniv. Sløydmester Andersson spør når vi ser første spikkecafe på Birkeland.

– Spikking er populært i Sverige og nå er tiden inne for at vi begynner å spikke i Norge også. Hjelp meg knuse myten om at du bare må spikke fra deg med kniven. Lær å skjære det du vil og uten å gnukke med slipepapir i timesvis, sier han.