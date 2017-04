Helt til topps

Jan Kristoffer Dale ble fredag tildelt Sørlandets litteraturpris.

Jan Kristoffer Dale fra Froland har den siste tida arbeidet i Natveitåsen barnehage på Birkeland. I fjor debuterte han med novellesamlinga Arbeidsnerver, som tidligere i år ble nominert til Sørlandets litteraturpris.

Fredag ble det klart at Dale nå kan titulere seg som prisvinner av Sørlandets egen litteraturpris. Mens han vant i den skjønnlitterære kategorien, stakk Berit Eide Johnsen og Gustav Sætra av med seieren innen sakprosa for boka Sørlandsk skipsfart 1600-1920.

– Det er svært gledelig at Sørlandets litteraturpris i år kan være med på å fremme en ung stemme. Det har vært prisens intensjon helt fra den ble etablert i 2000. I tillegg viser årets pris at leserne setter stor pris på den historien landsdelen har å by på, sier leder av prisens styringsgruppe Randi Berge Wandrup i en pressemelding.

Hun mener Dale har vakt betydelig oppsikt med novellesamlinga.

– Når Dale er kåret til årets skjønnlitterære vinner bidrar Sørlandets litteraturpris til å rette søkelyset mot en relativt ung forfatterrøst. Novellesamlinga består av jordnære og poetiske beretninger fra de vanlige sliternes liv, sier hun.

Dale mottok tidligere i år Tarjei Vesaas debutantpris.