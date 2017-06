Kjell Finnøy stortrives i transportbransjen, og har ingen planer om å slutte med det første.

– Det var mye tilfeldigheter som gjorde at jeg begynte, men trivsel har bidratt til at jeg fortsatt er her, forteller Kjell Finnøy.

Denne saken er forbeholdt våre abonnenter. Logg inn eller bestill et abonnement på Birkenesavisa for å lese mer. Har du allerede abonnement på Birkenesavisa? Registrer deg som digital bruker og få tilgang.