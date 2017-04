Heder til Birkenes-elever på fylkesmesse

Førsteplass til Cool Club og Mr. Box.

En uke før påske var elevene i faget produksjon av varer og tjenester på Valstrand på Sørlandssenteret, og elevbedriftsmesse. Elevene fra Valstrand stilte med ni bedrifter, og tok med seg hjem to førstepremier. Lærer Anne Charlotte Ruud beretter overfor Birkenesavisa om flotte utstillinger og engasjerte elever.

Elevbedriften Cool Club vant i kategorien beste læringsprosess. Bedriften til Celinda Gottschalck, Sondre Målen, Nikolai Suvatne, Fredrick Helle, Aleksander Rugsland og Jenny Kristine Hansen har tidligere vært omtalt i lokalavisa. Gruppa så at det var behov for fritidstilbud på mellomtrinnet og arrangerer en klubb for 5. – 7. klasse en gang i måneden.

Elevbedriften Mr.Box vant kategorien beste markedsføringsmateriell. Joakim Herlofsen og Jarle Strøm Larsen har med andre ord lagt ned mye arbeid i bedriften sin. Duoen har løst et velkjent problem, som mange kan kjenner til. De har laget en boks som samler ledningene som henger og slenger rundt datamaskiner.

Boksen har fått form og farge, og en logo som også gruppa har laget selv. Gruppa har en Facebook-side, like t-skjorter og pratet svært godt for seg og bedriften sin, ifølge dommerne som var imponert over innsatsen som er lagt ned.

Andre bedrifter som stilte på messen fra Valstrand var Combi Skru. De samler inn gamle gressklippere, motorsager og lignende og fikser og selger. To kantinegrupper stilte, en bedrift som lager valgfagsbrosjyre, Arnesen og Granåsen bilvask, Fotball-SFO, Bettong gutta og Mas hushjelp.

Dommerne besto av Oddbjørn Egeland (Daglig leder Europris), Alexander Synstad (Grunder og leder Alumni UIA) og Tina Nordheim Abrahamsen (Kristiansand kommune). Totalt 35 bedrifter fra ungdomskoler i både Aust og Vest Agder deltok på messen, som arrangeres av Ungt entreprenørskap i Agder.