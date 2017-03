Idrettslaget setter pris på sine medlemmer og samarbeidspartnere.

Under årsmøtet til Birkenes idrettslag mandag kveld ble det delt ut heder og ære til medlemmer og samarbeidspartnere. Jan Bjørn Evja ble utnevnt til æresmedlem av idrettslaget etter lang tjeneste og mange forskjellige verv.

– På både 80-tallet og 90-tallet var Jan Bjørn aktiv i skigruppa, og siden tidlig 2000-tall har han vært medlem av hovedstyret. Ofte har han gjort jobben sin i det stille, og i alle år har han drevet med regnskapet, sier Oddvar Glidje.

Evja var en internasjonalt anerkjent hoppdommer fra 1981 til 2005. Idrettslagets eneste for øvrig. Han har dømt i Hoppuka, utallige verdenscuprenn og i verdensmesterskap. Han vært i Holmenkollen og på de store hopprennene i Europa.

– Arne Scheie i NRK var veldig ivrig på at dommerne skulle bruke hele skalaen, og Jan Bjørn var flink til dette. Han fikk skryt fra Scheie, og det må henge høyt, sier Glidje.

Klubbens 40. gullmerke ble samme kveld tildelt Ronny Thomassen.

– Du har gjort en formidabel innsats for idrettslaget. Du har blant annet vært trener siden 80-tallet. Du har stort sett arbeidet med unge, og du har stått på over langt tid. I de periodene du ikke har vært trener, har du hanket inn ungdommen, sier Hilde Høygilt og legger til:

– Du får med deg folk, og den innsatsen du har gjort for barn og unge er verdt å ta vare på.

Hun blir nesten litt rørt, og Thomassen påpeker at det er han som skal takke.

– Jeg har vært med i idrettslaget helt fra det var grusbane, til det ble kunstgressbane. Nå er det til og med folk i idrettsparken midt på vinteren, og det er flott å se på. Det er viktig for oss som driver med dette, at vi tenker over hvor viktig det er at barn får lov å holde på med idrett, sier han.

I tillegg til medlemmene, fikk tre samarbeidspartnere oppmerksomhet, og fat av idrettslaget. De tre er Birkenes sparebank, Coop Extra Birkeland og Økonomisk Rådgiving AS.