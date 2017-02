Har startet rideklubb i Birkenes

Håper å samle ryttere i ny, lokal rideklubb.

– Vi ble stiftet i november, og målsettinga er å samle hesteinteresserte til felles utvikling av sporten. Vi ønsker ikke bare å ha med de beste, men satser på bredde, sier styreleder Torhild Røsand i Birkenes Rideklubb til Birkenesavisa.

Foreløpig har klubben 20 medlemmer, og er ligger under Aust-Agder idrettskrets og Rytterforbundet. Torsdag neste uke blir det informasjonsmøte på kommunehuset.

– Vi tror det er et stort behov for klubben, for det bor veldig mange mennesker med hest i Birkenes. Det er mange som har ridehest, og mange med ponnier, sier Røsand.

De vanligste grenene innen ryttersporten er sprangridning, feltridning og dressurridning. Rideklubben i Birkenes vil lytte til medlemmene, og høre på hva de ønsker seg.

– Dersom noen vil trene voltige (turn på hesteryggen journ. anm.) er det ikke noe problem å hente inn eksterne instruktører til det. I tillegg til det faglige ønsker vi å bygge et sosialt nettverk, sier Røsand.

Hun sier rideklubben blant annet ønsker å arrangere rideturer med overnatting i lavvo.

– Alle som driver med hest vet hvor viktig det er å ha folk rundt deg. Du utvikler deg best sammen med andre, og det er hyggelig å ri sammen med flere, sier Røsand.

Hun oppfordrer alle som er interessert, til å ta turen til kommunehuset torsdag neste uke. Små som store.