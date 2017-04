Håper på like vilkår

Med eiendomsskatt på dagens nivå er det ikke akkurat noen fordel for en bedrift å være lokalisert til Birkenes.

Et besøk på Birkenes byggsenter på Tveide avslører at dette er et irritasjonsmoment.

– Vi skal konkurrere med tilsvarende bedrift i Lillesand, og vi betaler fire ganger så mye i eiendomsskatt for et areal som er mindre. Vi må omsette for en million for å betale eiendomsskatten, mens i Lillesand skal det ikke mere enn 250.000 kroner til før man kan begynne å dekke inn lønn og andre driftsutgifter, sier Terje Flaa.

Denne saken er forbeholdt våre abonnenter. Logg inn eller bestill et abonnement på Birkenesavisa for å lese mer. Har du allerede abonnement på Birkenesavisa? Registrer deg som digital bruker og få tilgang.