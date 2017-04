Håndtrykk fra Staten

50 åringer med ungdommelig pågangsmot. Fidjetun pensjonat og landhandel gjenoppstår.

Det er jo ekstra hyggelig når Birkenesavisa kan komme med ferske nyheter. Pensjonatparet på Fidjetun, for tiden bosatt på Ski, visste ikke om bidraget fra Kulturminnefondet før Birkenesavisa ringte og ba om en kommentar.

– Når vi får 25.000 kroner fra Kulturminnefondet er det en bekreftelse på at vi er på rett vei. Vi har ikke noe kalkyle på hva det vil koste å ruste opp hele eiendommen ennå og vi kommer ikke langt for 25.000 kroner, men det er et hyggelig håndtrykk, sier Tore Hvaal.

