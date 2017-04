Halv million til trosopplæring

I kirkelige kretser er det et kjent ordtak om «at djevelen ville at intet skulle skje, så ble det nedsatt en komite». Det ser ikke ut til å være gjeldende for Birkenes menighet.

Menighetsrådsformann Margrethe Bjorås gjennomgang av årsmeldingen forteller at foreninger, komiteer og underkomiteer får mye til å skje i menigheten. Det skal mye frivillighet til for å holde liv i alt som er knyttet til Birkenes menighet, og det er, nær sagt umulig å få nevnt alt og alle.

– Det skjer utrolig mye riktig og viktig i menigheten, men menighetsrådet må også se fremover slik at menigheten er rustet for fremtiden. Derfor arbeider vi for tiden med å få et eget søndagsskolerom bak orgelet, sier Bjorå.

