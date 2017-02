Hakkebakkeskogen i Natveitåsen

Det er teatertider i Birkenes. Birkebilla er nok ledestjernen så langt, men barn og personale i Natveitåsen barnehage følger etter så godt de kan.

Pedagogisk leder Silje Marie Løland på avdeling Solstua forteller at Hakkebakkeskogen har vært tema på denne avdelingen i lang tid, og nå var tiden kommet for å fremføre noe av det for resten av barna i barnehagen.

– Voksne som leker skaper engasjement, og det blir veldig lett interaktivt teater med spontan deltakelse fra barna, forteller Silje Marie.

