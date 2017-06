Gullfest med gullgutten

Lagbilde med klubbens egen landslagsstjerne Lars Helge Birkeland var ett av høydepunktene da skiskyttergruppa i Birkenes IL fredag arrangerte gullfest.

Hver sesong siden 1985 har skiskyttere fra Birkenes IL tatt medalje i nasjonale eller internasjonale mesterskap. Nesten like lenge har skiskyttergruppa arrangert gullfest etter sesongen for å gjøre ære på medaljevinnerne.

Sist sesong sørget Lars Helge Birkeland og brødreparet Lars Aasheim og Håkon Svaland for at klubbens medaljebeholdning økte med tre, av edleste valør, da de tok gull på henholdsvis normalprogrammet (Lars Helge) og mix-stafetten (Lars og Håkon) i NM.

Fredag kveld var derfor kantina hos Uldal Vinduer og Dører på Birkeland dekket til fest og fylt opp med skiskyttere, foreldre, trenere og ledere. De fikk høre Lars Helge og kona – ekslandslagsløper Fanny – fortelle om livet som toppidrettsutøvere; hvordan det er å være på samling med levende legender som Ole Einar Bjørndalen, hvordan de tenker under et løp, hvordan de trener og hva de gjør for å treffe blinkene med 180 i puls.

Etterpå vanket det blomster og påskjønnelser til både utøvere og trenere. De yngste rekruttene – som denne vinteren har vært flere enn på mange år – fikk diplom og signert skilue av Lars Helge og Fanny. I retur fikk skiskytterekteparet blomster og gaver fra både idrettslaget, kommunen og skiskytterkretsen.