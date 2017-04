Glassfiberen årets eksportbedrift

Glassfibertrådene produsert på Birkeland sikret prisen som årets eksportbedrift.

– Det føles veldig godt og jeg er veldig stolt. Det vet jeg at alle mine kolleger hjemme i Birkeland også er, sier administrerende direktør Heine Østby til NRK.

Under en konferanse tirsdag ble 3B Fibreglass tildelt den gjeve eksportprisen. Glassfiberen danket med det ut 80 andre bedrifter som var med i konkurransen.

– Jeg vil få gratulere 3B Fibreglass med Eksportprisen. Fibreglass-fabrikken er en tradisjonsrik bedrift på Birkeland i indre Agder. Den er en hjørnesteinsbedrift i sitt område, og har gjennom produktutvikling og kompetente medarbeidere vært gjennom en viktig og riktig omstilling. Økende markedsandeler samt økt eksport og overskudd gjør 3B Fibreglass til en riktig og verdig vinner, sier John G. Bernander, juryleder for Eksportprisen.

I en pressemelding slås det fast at 3B Fibreglass de siste ti årene har vært gjennom offensiv og målrettet produktinnovasjon, og har som mål å befeste sin posisjon i markedet gjennom bærekraftige og energieffektive produksjonsprosesser.

– Jeg føler det er en stor anerkjennelsen for den jobben vi har gjort over lang tid og alt vi har fått til. Dette er en stor inspirasjon for å gå løs på det som ligger foran, sier Østby til rikskringkasteren.

Eksportprisen har som hensikt å premiere norske eksportvirksomheter som er innovative, har vist suksess over tid og som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder. Prisen deles ut av Eksportkreditt Norge, GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt), GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge.