Fra pruting til dobbel pris

Bruktbutikkene selger som aldri før, og det kommer stadig nye til, uten at det ser ut til å gå ut over de eksisterende.

Lese mer? Logg inn eller bestill et abonnement. Har du abonnement? Registrer deg som digital bruker gratis.

Les også

I Søgne er det to butikk, i Kristiansand er det hvert fall seks butikker og i Lillesand er både NML (Norsk Luthersk misjonssamband) og NMS (Det norske misjonsselskap) representert på bruktmarkedet. Felles for butikkene i Lillesand er at birkelandsfolk er godt representert i arbeidet.