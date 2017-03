Fra Grødum til VM

Sonja Drangsholt er tatt ut til VM på det amerikanske fotballandslaget.

– Det er veldig stort å få spille på det amerikanske landslaget. For fire år siden traff jeg landslaget i Finland, og bestemte meg der og da for at jeg under neste verdensmesterskap skal spille på laget, sier Sonja Drangsholt til Sørlandsavisen.

Torsdag forrige uke tok hun flyet i retning Chicago, og i løpet av sommeren skal hun få oppleve verdensmesterskapet i amerikansk fotball på nært hold, som en del av det amerikanske landslaget. Drangsholt har amerikansk far, og dermed også amerikansk statsborgerskap.

I januar var hun blant 200 spillere som stilte opp på prøvespill for å bli med i den amerikanske troppen til VM i Canada i sommer. 21-åringen har de siste årene spilt amerikansk fotball for Chicago Force i den amerikanske ligaen både vår og sommer. På høsten spiller hun for Kristiansand Gladiators.

Glad for uttaket

– Det er dette jeg har jobbet for i fire år, og uten familien min hadde jeg ikke klart det. Målet nå er å holde meg skadefri, og være 100 prosent klar når VM braker løs, sier hun.

Drangsholt fikk plass på landslaget, så nå begynner serien i USA i slutten av mars, og verdensmesterskapet sparkes i gang 24. juni. Det var lenge usikkert om hun fikk VM-drømmen spolert av en skade, men tidligere i mars ble det klart at hun reiser til USA. Operasjonen hun måtte gjennom ble ikke så omfattende som hun fryktet.

– Det var ikke mulig å redde menisken, så de bare ryddet opp i kneet. Det betyr at jeg kan komme meg tilbake i trening i løpet av tre-fire uker, sier Drangsholt til Kristiansand Avis.

Fra Grødum

De siste ukene før avreise har Drangsholt vært et hett navn i sportspaltene i lokalpressa. Kristiansand Avis har skrevet flere saker om henne, Fædrelandsvennen har skrevet om henne, og det samme har gratisavisa Sørlandsavisen. Birkenesavisa møtte Drangsholt hjemme på gården på Grødum i 2015. Den gang beskrev hun sin oppgave som «lineback» på laget slik:

– I min posisjon er oppgaven å takle motspillerne, få dem ned i bakken. Det synes jeg er veldig gøy, og jeg får adrenalinkick av det. Man trenger slett ikke være stor og sterk for å spille amerikansk fotball, men det passer for alle. På et lag trenger man alle kroppstyper, for vi har ulike posisjoner og oppgaver, og da har det egentlig ikke så mye å si åssen du er bygd. Og så er det veldig sosialt.