Fotballferie i parken

For Theodor Hovland og Jørgen R. Johansen er ingenting bedre enn å starte sommerferien med fotball dagen lang.

– Vi får stå opp senere enn når vi går på skolen, og vi får spille fotball hele dagen, sier Theodor Hovland (10).

Både han og kameraten Jørgen Ramse Johansen (10) deltar på Macron fotballskole i idrettsparken. Det er tredje og siste dag av fotballskolen, og de sitter begge igjen med gode minner og nyttig lærdom.

– Vi har lært mye om teknikk, for eksempel vet jeg nå at når man bøyer seg bakover skyter man ballen høyt, forteller Johansen.

Følge utvikling

135 barn var samlet på årets fotballskole, som gikk over tre dager forrige uke. En rekke frivillige stilte opp som instruktører.

– Det er moro å se utviklingen fra start til slutt. Vi har jobbet mye med taktikk og mottak, forteller Trym Haugen Bildøy (17).

Birkenesingen går til vanlig på internatskole i Rogaland, og det er første gang han er instruktør i hjembygda.

– Det er en flott måte å starte ferien på. Jeg spiller fotball selv på Jæren, og det er gøy å få lære noe videre, sier han.

Lek og ballspill

Åse Marie Rosef (16) sørger for at de yngste barna har det fint på banen.

– Jeg teller til ti, så løper dere, sier hun og ser mot seksåringene.

Ivrige holder de fokuset rettet mot ballen og setter kurs mot målet.

– For de minste blir det mye lek, kombinert med ballspill, forklarer hun.

God matlyst

På kjøkkenet har Lene Christiansen og Mari Håbesland ansvar for å sørge for at fotballentusiastene får i seg mat i løpet av dagen.

– De spiser godt, forteller Christiansen med en latter.

Det går omtrent 25 Start-brød hver dag, og mengder med frukt og drikke. Christiansen og Håbesland har en egen kjøkkengruppe som jobber på dugnad for å gjøre alt klart til lunsj.

– Det er bare stas å få hjelpe til, selv om jeg ikke har egne barn som er med i fotballgruppa. Det er en flott gjeng med barn som er med på fotballskolen i år, og de ser ut til å storkose seg, avslutter hun.