Flertall for vindkraft

Flertallet vippet i favør vindkraft torsdag kveld.

Med knappest mulig flertall vedtok politikerne i Birkenes å frafalle innsigelsen mot vindkraftverk. 11 stemte for vindkraftverk, og 10 stemte mot.

Odd Gunnar Tveit (Frp) mener motstanderne har drevet skremselspropaganda.

– Ifølge Motvind blir selv laksen i elva skremt av vindkraften. Tør vi si nei til denne investeringa? Alle vet at dette skaper store ringvirkningene. Sydney har operaen, New York har Frihetsgudinnen. Men det er ikke noe sammenlignet med de flotte vindturbinene som vil bli en attraksjon i Birkenes, sier han.

Nils Olav Eikenes (H) er glad Tveit ikke var i politikken på begynnelsen av 90-tallet, da det var snakk om kraftutbygging i elva.

– Da hadde han sikkert gått inn for verdens høyeste demning i elva. Rent fysisk vil ikke vindturbiner ødelegge elva, men det forskjønner ikke akkurat området rundt elva. Støy og skyggekast er et problem. Jeg kan stemme nei til vindmøller med god samvittighet, sier han.

Han mener eiendomsretten ikke kan legges til grunn for å tillate vindkraftverk.

– Naboene har sin eiendomsrett de også. Er det rimelig at de ikke får noen erstatning for tapt verdi på eiendommen? Vi kan også få en situasjon hvor utbygging stopper opp på grunn av vindturbinene. Jeg synes et vindkraftverk bryter med de vi står for i Birkenes, sier Eikenes.

Han fremmer et forslag om at kommunen stiller et ufravikelig krav om at Eon må bruke de mest stillegående vindturbinbladene som finnes. Partifelle Gunnar Høygilt (H) foreslår å opprettholde innsigelsen vedrørende vindkraftverk på Storehei.

Petter Ross mener det er tryggest å droppe hele innsigelsen.

– Nå har vi sagt ja til avtalen, og for meg er dette er ja til vindkraft. I framtida blir det vanskelig å sloss for bygdene våre om vi nå sier nei. Det er greit å ha uberørt natur, men den kan ikke gi noen penger til skolekassa. Uten vindkraft kan framtida bli så trang at Herefoss og Vegusdal søker seg til andre kommuner, sier Ross.

Til slutt foreligger det tre forslag til vedtak. Anders Christiansen (Ap) oppsummerer.

– Mitt forslag er å frafalle innsigelsen, for det er innsigelsen som gjør prosessen usikker. Forslaget fra Høyre har innsigelser, men det kan få utbygginga i gang. Det ufravikelige kravet om turbinblader vil sette prosjektet i fare, sier ordføreren.

Forslaget om å bruke stillegående blader faller. Ordførerens forslag om å frafalle innsigelsene faller også. Forslaget fra Høyre vinner fram, og dermed faller forslaget om å opprettholde innsigelsen.