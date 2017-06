Politikerne byr over hverandre i å tilby kutt i eiendomsskatten.

– Vi mener det store overskuddet i 2016 bør kunne komme innbyggerne til gode, og vi foreslår å kutte eiendomsskatten tilsvarende det den ble satt opp for 2017. Dette er viktig for oss, men vi snakker kun om eiendomsskatten på hus og hytter, ikke næring, sier Brit Kalnæs fra Arbeiderpartiet under mandagens møte i tjenesteutvalget.

Det er under behandling av årsregnskap for 2016 forslaget kommer. Høyre har tidligere varslet at de vil kutte i eiendomsskatten, og følger opp med et konkret forslag som vil bety kutt også for næringslivet og kraftverk i kommunen.

– Vi har også et forslag knyttet til eiendomsskatten, og vi ønsker å senke alle satser med 1,0 promillepoeng, sier Kathrine Vestøl (H).

Flertall for kutt

Utvalgsleder Alfred Kylland (Sp) reagerer slik på Høyres forslag.

– Det er flott at Høyre er så glad i Statnett at de vil kutte i eiendomsskatten, for dette må utgjøre ganske mye for selskap som Statnett. Vi liker ikke eiendomsskatt, men jeg synes dette er et spørsmål som kan vente til budsjettdebatten i høst, sier han.

Heller ikke Venstres Marianne Hagestad vil kutte eiendomsskatten nå. Hun mener det er for tidlig, og er redd det blir kostbart å sette ned satsene midt i året. Likevel blir det flertall for Arbeiderpartiets forslag. Onsdag behandles saken i formannskapet, før kommunestyret sier sitt i neste uke.

– Dette er en urimelig skatt, men jeg tror ikke tida er inne for å senke satsen. Gjør vi noe forhastet nå kan det være vi blir tvunget til å sette opp skattenivået igjen, sier Hagestad.

Kan bli kostbart

Teknisk sjef, Halvor Nes, er blant de andre som advarer mot å sette ned eiendomsskatten midt i året. Selv om det er fult lovlig, betyr det ifølge han merkostnader for kommunen.

– Kommunen må gjennomføre et betydelig arbeid dersom skattesatsen endres midt i året. Det får en rekke konsekvenser, og det er ikke bare å gå inn i et dataprogram og endre promillesatsen. Konsekvensene er ikke helt brakt på det rene, men vi vil redegjøre for dette i kommunestyret, sier Nes.

Kristelig Folkepartis Petter Ross mener det er så viktig å sette ned eiendomsskatten at kommunen bare bør ta den merkostnaden.

– Vi kan alltids si at det er for tidlig, og at vi må vente og se, men faktum er at vi tyner innbyggerne våre tre ganger mer enn Lillesand. Er det noe vi virkelig skylder innbyggerne, så er det å gi litt tilbake. Dersom det er så komplisert som det skapes inntrykk av er det bare å sette av en pott til det arbeidet, sier han.