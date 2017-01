Fikk tidlig VM-billett

Lars Helge Birkeland blir med til verdensmesterskapet i Hochfilzen.

– Jeg er veldig fornøyd. Det gir litt ro når jeg skal legge opp løpet fram mot en formtopp i VM, sier birkenesløperen etter å ha fått beskjeden om VM-billetten søndag kveld.

Den kom ikke som noen bombe.

– Man er aldri sikker, men jeg har det beste toppresultatet av de jeg kjemper med og ligger best an i World Cup sammenlagt, så jeg følte jeg hadde en god sjanse, sier 28-åringen, som satser på en solid revansj etter at han ikke fikk gå en eneste øvelse under fjorårets VM i Holmenkollen.

Denne gangen håper han å få gå flest mulig øvelser, men holder en plass på stafettlaget høyest.

– Det ser ikke ut til at Tarjei Bø rekker å komme til hektene igjen til VM, så da er det jo en plass ledig på stafetten. Det hadde vært stas å kapre den. Men jeg tar det jeg får, understreker mollestadgutten.

– Hvor store er sjansene for VM-medalje til Mollestad?

– Individuelt er det nok ikke så veldig realistisk, men får jeg gå stafetten, så er det god sjanse til å ta medalje der. Men en skal aldri si aldri, sier Lars Helge Birkeland på telefon fra Anterselva, hvor han skal gå neste runde i verdenscupen kommende helg.

Etter det blir han i Mellom-Europa for å trene og lade opp til VM som går i østerrikske Hochfilzen fra 9. til 19. februar. De øvrige forhåndsuttatte på det norske herrelaget er Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Bjørndalen og Johannes Thingnes Bø. Laget skal suppleres med én til to løpere til.

På kvinnesiden er Lars Helges fru Fanny og Marte Olsbu fra Froland blant fem forhåndsuttatte løpere. De øvrige tre er Tiril Kampenhaug Eckhoff, Hilde Fenne og Kaia Wøien Nicolaisen.