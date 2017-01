Fikk IBU-billett

Ett av skiskytter Håkon Svalands store mål for sesongen var å komme seg ut i Europa og få gå IBU Cup.

Sent søndag kveld fikk han telefonen som viser at pallplassene i Norgescupen er blitt lagt merke til. Den fortalte at han var tatt ut til helgas IBU-runde i Arber i Tyskland. Der skal guttene gå 20 kilometer normalprogram fredag, og jentene 15 kilometer normalprogram lørdag, før både jentene og gutta skal ut i mix-stafett og single-mix-stafett søndag.

Håkon Svaland skal bare gå normalen, men det holder lenge for 23-åringen fra Svaland.

– Jeg er superhappy med det! Det blir spennende, sier han i en sms til Birkenesavisa.

Lars Helge Birkeland, som sto over verdenscuprennene i Oberhof sist helg på grunn av forkjølelse, er med på det norske laget til denne ukas World Cup-runde i Ruhpolding. Mollestadgutten skal gå fredagens sprintdistanse og søndagens jaktstart.