To uker i fengsel for bedrageri. Får rabatt for tilståelse og saksbehandlingstid.

En kvinne bosatt i Birkenes er i Kristiansand tingrett dømt til 14 dagers fengsel for trygdebedrageri. Over en periode på i underkant av to år leverte kvinnen inn feilaktige meldekort, med den hensikt å få betalt ut dagpenger fra NAV.

