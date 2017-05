Fest for ungdommen

En rekke aktører jobber sammen om å skape tidenes 16. mai-fest for tenåringer i Birkenes.

Luftgeværskyting, turneringer, lokal film, konkurranse med pynting av cupcakes er bare noe av det som står på programmet for årets 16. mai-fest på Valstrand kulturarena.

– Jeg opplever at det er stor velvilje i bygda. Folk er opptatt av at ungdommen skal ha et trygt og rusfritt sted å være 16. mai, forteller kateket i Birkenes menighet Anne Bjørnholmen Øvensen.

Stort samarbeidsprosjekt

Arrangementet er et samarbeid mellom kirken, Joker fritidsklubb, 4H, Frikirka, FAU Valstrand, Birkenes kommune, korpset, Friends, BUG, KRIK, Avholdslaget, speideren, SLT-koordinator og Birkeland klatreklubb.

Det er det tredje året festkvelden arrangeres på Valstrand, og det blir både nye og gamle aktiviteter på programmet.

– Nytt av året er luftgeværskyting. Vi skal også ha en egen konkurranse der man pynter cupcakes, sier kateketen.

Klatrevegg med godteri

I tillegg er det duket for fotballturnering, bruskasseklatring og en klatrevegg full av godteri.

– Denne kan jeg tenke meg blir populær blant tenåringene. Vi har også en lokal ungdom som har laget en film om det å si nei til rus. Den kommer til å vises i kulturarenaen, forklarer hun.

Kateketen venter over 100 ungdommer til kulturarenaen, og oppfordrer alle mellom 13 og 18 år å ta turen.

– Jeg tror det kommer til å bli kjempegøy. Det er mange som stiller opp og tar i et tak for at denne kvelden skal bli en like stor suksess som det har vært tidligere, avslutter Bjørnholmen Øvensen.