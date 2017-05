Nystekte lapper ventet på publikum da kyrne på Svaland slapp løs.

– Det er første gang vi lager noe ut av kuslippet, og det er jo moro å kunne dele slike hendelser med naboene her oppe. Det er et vårlig fenomen, og det er trivelig å se reaksjonen til dyrene, og se at de blir gode og slitne mot kvelden, sier Ragnhild Borø Svaland.

Denne saken er forbeholdt våre abonnenter. Logg inn eller bestill et abonnement på Birkenesavisa for å lese mer. Har du allerede abonnement på Birkenesavisa? Registrer deg som digital bruker og få tilgang.