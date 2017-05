Får lokomotiv i gave

En kopi av et lokomotiv kan bli plassert på Tobias jorde.

Det er Grete Flakk og Jon Ødegård som ønsker å gi et lokomotiv til Birkenes kommune. Lokomotivet er en kopi av det som en gang kjørte mellom Birkeland og Lillesand på jernbanen. Lokomotivet er bygget lokalt av Tratec Koab og står i dag plassert under tak på Flakk.

– Egil Flakk har fått laget en kopi, og nå ønsker Flakk-familien at toget overdras vederlagsfritt til Birkenes kommune mot at det plasseres på Tobias jorde, sa ordfører Anders Christiansen (Ap), da han orienterte om gaven under kommunestyremøtet torsdag på Herefoss.

