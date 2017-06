Europatur med cello

For Anja Kathrine Laland (17) har det siste året vært en bratt musikalsk læringskurve.

– Jeg er opptatt av å formidle det jeg føler når jeg spiller, sier Anja Kathrine Laland (17).

Det siste året har vært et musikalsk eventyr for 17-åringen fra Oggevann. I fjor fikk hun beskjed om at hun var tatt opp i Norsk Ungdomssymforniorkester. Dette kan for musikere sammenlignes med å bli tatt opp i ungdomslandslaget i håndball, fotball eller annen idrett.

