Et tilbud for alle

Frode Eikrem skal nå starte trialbane på Herefoss. Her kan du bli kjent med mange nye mennesker, og det er god stemning.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

– Ideen har vært på Birkeland i mange år, sier Frode Eikrem.

På Birkeland har det vært prøvd med trialklubb før. Det ble ikke noen stor suksess, men nå prøver Frode på Herefoss. Før klubben er ordentlig i gang har den allerede cirka 80 medlemmer, hvor 44 ønsker å kjøre.

Dette er en klubb som kan bli gøy for både store og små. Alle i birkenes kommune kan komme. Det går an å besøke andre klubber, og kanskje blir det konkurranser andre steder også. Fra du er syv år og oppover til du er 16 år må du ha følge med en voksen. Alderen generelt er fra 7 år og oppover.

Alle trenger også lisenskurs for å være med å kjøre. Treningene blir på lørdager, og også en annen valgfri dag. Det blir mest sannsynlig på torsdager. Banen på Herefoss er på 20 mål. Det er jobbet i cirka ett år for å få alt på plass. Det trengs og få hogget og ryddet banen.

– Trialklubben er et tilbud som trengs. Det er bra med en sport der hele familien kan være samlet, og gjøre noe sammen. Det er bra bare det at alt skjer ute, sier Frode.

Dette er også en veldig bra måte og trene på, det er også en gøy måte og trene på. Du får bra balanse, konsentrasjon, koordinasjon og god kroppskontroll. Det kan forbedre deg på skolen med trialklubb. Ikke bare bedre balanse og god kroppskontroll, men også lærer du og ikke gi opp så lett.

– Med trial følger det med mange lover og regler som må følges. Det blir også lært bort kjøreteknikk og fallteknikk, sier Frode.

Det blir også noen sykler til låns. Når det ikke er treninger, skal de stå i et ledig rom på Herefoss skole. Med disse syklene kan du komme innom og teste trialbanen. Det går an å prøve dem for å finne ut om trial er noe for deg. For femti kroner kan man komme innom og prøve i cirka en halv time.

– Det blir nok også mulighet for å kunne låne/leie denne banen utenom øvinger. Den kan brukes til for eksempel en bursdag, eller annet arrangement. Trialbanen er et samarbeid med kirka. Jeg syntes at det er gøy at kirka kan være med på noe litt ny moderne, sier Frode, og legger til:

– Det er også viktig og bli kjent med nye folk, og en prest skal gjerne kjenne mange. I denne klubben kan man lære og tenke sikkerhet, mange får nok også en god innstilling til motorsport. Denne banen er mer sikker, og kan brukes til at ungdommer og eldre kan få kjørt fra seg all galskapen her istedenfor på veien.

Denne sporten er en sport der man kjører og ramler av. For at det da skal være sikkert trenger alle hjelm, hansker og noen solide sko når man er ute og kjører. Også langermet og langbukse.

Innsendt av

Margrethe Gjertsen, Tom Christoffer Helle og Tellef Stie