Engesland ut av avtale

Usikkerhet knyttet til om Engesland får driftsbygningen til eventuelt vindkraftanlegg.

Det var Birkenes næringsforum som hadde invitert til møte for å fortelle hvordan den enkelte håndverker og bedrift, særlig i Vegusdal, kan posisjonere seg i forhold til et eventuelt vindkraftverk. Men da ordføreren detonerte en liten bombe, ble fokus litt forandret.

Det har i lengre tid vært opplest og vedtatt at administrasjon- og lagerbygning for Eon skal ligge på Engesland. Nå er et imidlertid ikke så opplest og vedtatt lengre.

– Nå har styringsgruppa, som består av partienes gruppeledere gått igjennom avtaleutkastet og tatt ut dette punktet. Jeg oppfatter ikke dette som dramatisk, sier ordfører Anders Christiansen.

Denne saken er forbeholdt våre abonnenter. Logg inn eller bestill et abonnement på Birkenesavisa for å lese mer. Har du allerede abonnement på Birkenesavisa? Registrer deg som digital bruker og få tilgang.