Birkenesing nyvalgt nestleder i Partiet De Kristnes ungdomsorganisasjon i Vest-Agder.

– Jeg er oppgitt over alle de andre partiene, for jeg føler ikke de representerer meg. Jeg har savnet et økonomisk liberalt parti med konservative verdier, og der har jeg funnet i Partiet De Kristne (PDK), sier Håvard Aanesland til Birkenesavisa.

