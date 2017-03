En åpenbar katastrofe

Vindkraft. Viktigste kommunestyresak i vår tid.

Og folk engasjerer seg og skriver. Det undrer meg ikke. Det har mye handlet om hvilke kaker som skal meles, og mengde og kvalitet på melet kaken skal meles med. Hvor mye kubikk tømmer og hvor mange millioner i Oddeheia? Utsiktene til næringsutvikling, arbeidsplasser og skatteinngang i kommunen. «Avbøtende tiltak», som sti langs Herefossfjorden og varmestue på Toplandsheia.

Ja, du leste riktig. Håp om reduksjon av eiendomsskatten. Og kremmersnakk og navlebeskuelse i det uendelige. Men lite hører man om det saken gjelder. Det undrer meg.

Og hva er så det? Om å redde verden fra en klimakatastrofe.

Og var det nå slik at en vindpark i Birkenes ville veie positivt i det store klimaregnskapet, så kunne man være villige til å betale en høy pris. Som for eksempel at artsrik og uberørt villmark i Birkenes for all fremtid var gjort om til et industriområde. Og at en del sambygdinger ble plaget av støy og kanskje måtte selge hjemmet sitt og flytte. (Får de solgt? Til hvilken pris?). Hvis der altså var en klimagevinst å hente. Men det er der ikke.

Tenker man vanlig naturvern, ville det jo åpenbart være en katastrofe. I det totale utslippsbildet er det i beste fall ytterst tvilsomt om her er noe å hente. Rent forretningsmessig er det et tapsprosjekt. De som har noe å hente her, er utbyggingsselskapet. Og for dem haster det åpenbart, for om tre år faller ordningen med de grønne sertifikatene bort. Du vet de subsidiene som gjør at det blir lønnsomt å bygge ut ulønnsom energi, og som du og jeg betaler over strømregningen.

Grunneierne som får betalt for plass til møller, og som får et nettverk av store veier inn i marka, de vil gjerne ha dette. Det undres vi ikke over. Noen tror at lokalt næringsliv vil få et Klondyke, og at millionene vil strømme inn i kommunekassa. Det er vel ingen dristig spådom at de fleste entreprisene vil gå utenlands, eller i alle fall utenbygds.

Og hvordan er det med eiendomsskatt av konkursforetak? Fem til seks arbeidsplasser på sikt … Noen av oss tror på julenissen. Levetiden for vindturbiner av denne størrelse er neppe mer enn 20 år. Det er et sekund i historien. Senere vil folk lure på hva det var de tenkte med den gangen i 2017.

Vindparker er ingen god idé.

Toralf Aas