En annen sannhet

Beboere avviser næringsforumets undersøkelse.

LESERBREV: Viser til leserinnlegg, og rykter vi har hørt om at representanter fra Birkenes næringsforum går ut i møte med politikere og fronter at det er stort flertall for vindkraftutbygging på Rislå, Senumstad, Lille Heimdal, Stoveland og Væting.

Vi ønsker med dette å tydeliggjøre at sannheten er en annen.

Det er cirka 60 voksne fastboende i dette området. Av disse er cirka 23 imot vindkraftutbygging.

Cirka 18 fastboende er for utbygging, av disse er det 4 grunneiere som vil få økonomisk gevinst.

Av de 18 er det i tillegg nære bånd og relasjoner. En har også et sentralt verv i Næringsforum.

Dessuten er det 18 fastboende som det er uklart hva mener.

Til slutt vil vi også nevne at motstanden for de berørte på Søre Herefoss er stor.

Av 28 fastboende er 25 imot.

Viser også til vår underskriftskampanje som vi sendte Birkenes kommune november 2016.

Linda Kylland

Børre Kylland

Audun Heia

Svein Ånesland

Ellen Sandkleiv

