Danskene kommer

Vårkonsert med dansk kor i Birkenes kirke.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Lørdag den 27. mai blir det dansk korkonsert i Birkenes kirke.

Det danske kirkekoret Fynsk Cantilena er på en liten Norgesturne og vil i den forbindelse gjerne besøke Birkenes. Koret teller cirka 30 personer og ledes av organist Claus Wilson.

Programmet for denne turneen preges av nordisk kormusikk men vi får også et utdrag av John Rutters requiem. Selv om denne konserten kommer midt i en travel konfirmasjonshelg, vil vi tro at det er flere birkenesinger som har anledning til å få med seg denne musikkopplevelsen.

For å sitere korets egen reklame for konserten avslutter jeg denne teksten med denne setningen: Kom og få en god musikalsk opplevelse med et kor som elsker å synge.

Innsendt av Reidar Sløgedal