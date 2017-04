Garasje brant ned. Person til legevakta.

Rett etter klokka tre i natt rykket nødetatene ut til en brann i Mjølemoen på Grødum. Garasjen, som huset en bil, ble totalskadet i brannen. En person ble fraktet til legevakt etter å pustet inn røyk.

Politiet melder at det ikke var noen spredningsfare til bebyggelsen, og at alle i huset tilhørende garasjen er gjort rede for. Åstedet for brannen er sperret av i påvente av tekniske undersøkelse.