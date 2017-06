Frode Borø Svaland tar over som museumsbestyrer for Birkenes bygdemuseum.

– Jeg liker godt profilen til museet, med fokus på håndverk og jordbruk, sier Frode Borø Svaland.

Fra 1. august tar han over jobben som museumsbestyrer ved Birkenes bygdemuseum. De mottok over 20 søknader til stillingen. Seks ble kalt inn til intervju, og Borø Svaland har takket ja til å ta over for nåværende bestyrer Steven Carpenter.

Denne saken er forbeholdt våre abonnenter. Logg inn eller bestill et abonnement på Birkenesavisa for å lese mer. Har du allerede abonnement på Birkenesavisa? Registrer deg som digital bruker og få tilgang.