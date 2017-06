Blikk mot Skagerrak

Guiden vår, Thorbjørn Slaastad, valgte å legge sesongens siste seniorutflukt torsdag 15. juni til et kystlandskap: Kalvehageneset friluftsområde og skjærgårdspark ved Homborsund i Grimstad kommune.

Her fulgte vi nitten turvenner en attraktiv og variert rundløype på halvøya i forholdsvis ulendt terreng, men med fantastisk utsikt over den idylliske Homborsundfjorden og åpne havet mot Skagerak. Vi vandret gjennom hassellunder, skrittet over steiner, kvister og lyngtuer til munter fuglesang og var omgitt av kortvokst furuskog og frodig einerkratt.

Stor variasjon av små, vakre blomster i sterke, glødende farger lyste opp i det karrige kystlandskapet. Den svært sjeldne orkideen Narrmarihånd, og som bare finnes her ytterst på neset, registrerte vi kun ett eksemplar av. Frislepp av sauer fører til at den lett forsvinner da dyrene spiser den med god appetitt. Fredning, ved å gjerde den inne, har vært en mulig tanke.

Stien var merket med trestokker som føyde seg fint inn i terrenget. Ved Dybesund speidet vi utover til Sundholmen og Homborøy. Fyrlykta Nellevine på sørspissen av neset observerte vi også. Tilbaketuren, etter at vi hadde rundet neset, gikk gjennom nakne og forblåste svaberg med Homborsund fyr, tent i 1879, som et hvitt kulturmerke ute i Skagerak.

En kort strekning testet vi balansen over store og mindre rullesteiner. Etter en ganske strabasiøs tur i krattvegetasjon nådde vi platået innenfor Ulykkesodden der det, som navnet tilsier, tidligere skjedde flere skipsforlis. Herfra hadde vi storslått overblikk over hele kysten fra Håøya til Homborøya. Ved bordene og på fjellknattene der satte vi oss ned med matbokser og termosflasker og nøt omgivelsene i fordelaktig junivær. En kort strekning på trehundre meter asfaltert vei førte oss tilbake til parkeringsplassen.

Velstelte hus og hager i Homborsund, en verneverdig skjærgård og et endeløst blått hav i sør hadde gitt oss vakre synsinntrykk denne forsommerdagen.

Innsendt av Knut Geir Aas