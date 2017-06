Med syv førstelagsspillere i minus gikk Birkenes på en real skrell i vårsesongens siste seriekamp, borte mot Øyestad.

– Vi mangler for mye folk og må stille med et veldig ungt lag. Da blir vi rett og slett litt for lette for dem, forklarer BIL-trener Tor Ivar Ruud, etter å ha sett laget sitt tape 4-0 for Øyestad, som hvittrøyene spilte uavgjort mot i Birkenesparken i forrige serierunde.

