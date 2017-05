Birkenesinger på tur

Langferd til de østerrikske alper.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

En flunkende ny Magnus-buss fra Langesund med alle fasiliteter og fullsatt med turglade personer fra Birkenes, Vennesla, Kristiansand, Oppegård, Krogstadelva, Søgne og Bygland la kursen sørover Europa fra Kiel etter først en ferjetur dit med Color Line fra Oslo. I alt 54 turister inklusive sjåfør Olaf Røinås og turansvarlige Oddvar Glidje og Nils O. Birkeland ledet oss trygt og behagelig nedover Tyskland på autobanen, første dagsetappe til byen Fulda med overnatting der.

Oddvar samt andre i turgruppa ga nyttig historisk, geografisk og kulturell informasjon og kunnskap om stedene vi passerte. Stemningen i bussen var på topp hele veien med muntre og morsomme historier fortalt i mikrofon, allsanger til trekkspill-, munnspill- og gitarmusikk og ordleker.

Vi ble jevnlig forsynt med twist fra «syskrinet» til Nils samt pulverkaffe som ektefelle Dagmar med god balanse skjenket i pappkoppene våre. Regelmessige stopp med spisepauser og toalettbesøk tilfredsstilte våre fysiske behov.

På turen videre neste dag passerte vi Würzburg, Nürnberg og München før vi nådde den østerrikske byen St. Johann i Pongau-distriktet. Byen med sine 15000 innbyggere ligger vakkert til i hjertet av Alpene. Her fikk vi oppleve sommer- og vinterlandskap i Østerrike på samme tid. Oppholdet i tre dager innebar utflukter til flere interessante steder som Salzburg med omvisning i bygatene av en svensktalende guide. Blant annet gjorde vi stopp ved huset der W. A. Mozart ble født.

Med tog ble vi fraktet langt inn i de Bayerske saltgruvene i Hallein. Vi kunne ikke annet enn å le høylytt der vi ikledd beskyttende vide bukser og frakker akte på sklier som barn nedover «etasjene» i gruvegangene. Seilte i båt på en innsjø langt under overflaten gjorde vi også. Det kjente luksuriøse vintersportsstedet Kitzbühel ble også et interessant besøk etter først å ha tatt heisen opp på Hahnenkamm, verdens farligste utforløype. Herfra hadde vi panoramautsikt over Alpelandskapet med snødekte topper på 2- og 3000 meter.

Om kvelden fikk vi oppleve Tyrolerfolklore på hotellet vårt der en gruppe skolebarn og voksne i tyrolerdrakter danset, sang og spilte. Vi ble meget imponert over prestasjonene deres og fikk selv tilbud om å delta i dansen.

Tilbaketuren brakte oss gjennom de kjente stedene Zell am See, Innsbruck og Garmisch-Partenkirchen der vi på god avstand skimtet den berømte hoppbakken. Regnvær og vanskelig parkeringsmulighet gjorde at vi uten stopp måtte passere Oberammergau, byen som er berømt for sine pasjonsspill. Julebyen Rothenburg ob der Tauber i Bayern ble neste overnattingssted.

Etter middagen var det noen av oss som beså den sjarmerende gamle middelalderbyen med brosteinsgater, smug og bindingsverkshus. Turen fortsatte nordover på tyske hovedveier via Hamburg til Viborg i Danmark med siste overnatting der. Gjenstående korte etappe gikk så til Hirtshals og ferje over til Kristiansand.

Dermed var en vellykket 10-dagers tur fra 20. til 29. april og en bussreise på tilbakelagte 331 mil til ende. I tillegg til mange enkeltepisoder og opplevelser som utløste latter og smil, bekjentskap og vennskap, glede og nysgjerrighet, fikk vi med oss uforglemmelige og vakre synsinntrykk fra Alpelandet i sør.

Innsendt av Knut Geir Aas