Birkenes bør lære av andre

Vi flyttet hit for naturen og stillheten.

LESERBREV: Vi er tyskere som flyttet inn til Søre Herefoss i 2015. En av naboene tok oss ut for å vise landskapet og spurte hvorfor vi flyttet hit – det var blant annet på grunn av den flotte naturen og stillheten.

Dette var ifølge denne naboen riktig svar «da får dere lov å bo her, for dere setter pris på det». Og nå sier samme nabo at det ikke er noe problem med vindmøller og dette irriterer oss stort. Har man en sånn unik natur så bør man ta vare på den.

Det er ikke noe problem å reise på ferie til Tyskland på en ukes jakt og sitte under vindmøllene, da fokuset er på noe helt annet. Vi kjenner bakdelene av å bo med de (3 kilometer unna) etter at en energigigant bygget vindmøllene i vår tyske hjemby. 7 dager i uken, 365 dager i året var konsekvensene dårlig søvnkvalitet, hodepine, konsentrasjonsvansker for å nevne noen.

Det andre er å sammenligne vindmøller med varmepumper. Dette er i våre øyne latterlig og trenger ikke kommenteres.

Vi er veldig glad i naturen, det er derfor vi flyttet hit. I mellomtiden har vi blitt godt kjent med naboene og vi er en sammensveiset grend og er redde for at det samme vil skje her som skjedde med oss i Tyskland. Utemiljøet mellom naboene generelt uteble da vindmøllene kom og livskvaliteten ble forverret.

Vi håper at Birkenes kommune lærer av andre kommuner her i Norge, blant annet av Lista og også av de erfaringer man har fra utlandet.

Janine og Sylvio Palatini

