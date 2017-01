Birkebillas Youtube-suksess

Halvannen million har sett Birkebilla-forestillinga på nett.

– Det var en morsom forestilling, og jeg husker jeg hadde en av de mest krevende rollene. Det var mye å holde styr på, men gikk bra for det er veldig morsomt, sier Jon Sandåker fra Birkeland.

Tilbake i 2011 spilte han Klatremus i den klassiske Torbjørn Egner fortellinga «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen». Forestillinga i regi av Birkebilla Musikkteater ble filmet, og tre år senere lagt ut på videodelingsnettstedet Youtube.

Nå som den har vært tilgjengelig på internett i drøye to år, viser tall fra Youtube at den er avspilt nesten 1,5 millioner ganger. Det setter Sandåker pris på.

– Det er egentlig helt vilt at så mange har sett forestillinga på internett. Jeg må jo si at det er gøy at folk liker å se på det vi har laget, sier han, og legger til:

– Jeg synes det er trivelig å se på den selv, også.

Etter Egner-forestillinga i 2011 la han Birkebilla-karrieren på hylla, men da han i år ble spurt om å være med på årets forestilling, var det ingen tvil om at han skulle takke ja.

– Jeg synes det er gøy å stå på scenen, og liker å se folke le av det jeg gjør. Jeg sier også ja til andre tilbud om sceneplass, men noen skuespiller blir jeg nok aldri, sier Sandåker.

Til vanlig er han lærling i maskinførerfaget, men har stått på flere scener i bygda.

– Før jeg spilte Klatremus, var jeg Simba i Disney-forestillinga til Birkebilla. Jeg har deltatt i UKM, og stått på Birkelandsscenen og spilt på Idrettsplassen. Jeg trives på scenen, sier han.

Til tross for nesten 1,5 millioner visninger på Youtube, er det et stykke opp til de aller mest populære videoene på nettstedet. Musikkvideoen til artisten Psy og låta Gangnam Style fra 2012 troner helt øverst med utrolige 2,7 milliarder visninger per januar 2017.