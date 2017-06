Ber om skilting

Veien i Smalsundlia fungerer som skolevei samtidig som det er mye trafikk i forbindelse med henting og levering.

Beboer i Smalsundlia Håvard Bjorå ber kommunen om en tidsplan på når tiltak vil bli gjort i forbindelse med skoleveien Smalsundlia. Han kontaktet kommunen første gang angående dette januar 2015, og har fulgt opp saken gjentatte ganger.

– Som påpekt tidligere er trafikksituasjonen i Smalsundlia ikke holdbar da veien fungerer som skolevei samtidig med at det er mye trafikk i forbindelse med henting og levering, skriver han i en e-post til kommunen.

Bjorå skriver at han forstår det ble foretatt befaring i mai 2016 med representanter fra politi, skole og teknisk etat i kommunen, og at alle var enige om at tiltak med skilting «Kjøring kun til eiendommene» var nødvendig.

– Det jeg har vanskelig for å forstå er at dette tar så lang tid. All den tid tiltak ikke blir gjennomført går ut over barna i form av unødvendig trafikk på skoleveien med den økte risikoen det medfører, påpeker han.

Bjorå ber kommunen om en oppfølging av saken, med tilbakemelding på tidsplan og tiltak.