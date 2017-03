Bekker og rifleskudd

«Luksustilværelse» i Guds frie natur.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

I bygda vår har vi skog og mark, hei og myr, fjell og vann, bekker og elver tett innpå oss og lett tilgjengelige til fots, på ski, på sykkel, i båt og kano og så videre. Å ferdes i naturen og bruke den til ulike sportslige aktiviteter er helsebringende og gir fysisk velvære. Inntrykk vi i tillegg får fra naturen gjennom våre sanser, setter spor og gir oss gleder og gode opplevelser og minner.

18 seniorer dro ikke langt unna torsdag 23. mars, – faktisk bare til Flakke Loner, – for å oppnå «luksustilværelse» i friluft. l gapahuken der, like ved skytebanen, hadde vi rastepause, – minst en og en halv time, – under blå himmel med sola som varmet midt i mot, et termometer som viste flere grader over null og rolige vindforhold.

Det var rett og slett en nytelse å sitte her, spise nistemat, samtale og observere. En kunne lett merke seg at våren var på rask fremmarsj med de forandringer i naturen som skjer på grunn av sol, varmere vær og lengre og lysere dager. Snøsmeltingen var i full gang. Bekker og elver fylte på med store vannmengder i Flakke Loner som stille fløt videre nedover mot fossen. Bare et og annet geværskudd på skytebanen utgjorde en fremmedlyd i forhold til naturens egne lyder.

Vi var og er priviligerte som kunne og kan oppleve naturens ro og harmoni på denne måten i en bygd med stor variasjon og mangfold i det geografiske landskap. «Utescenen» ved Flakke Loner med de omkringliggende kulisser var perfekte til å gi oss vårstemning og lede tankene hen på Gunnar Wennerbergs sangstrofe: «Här är gudagott att vara. O, vad livet dock är skönt!»

Innsendt av Knut Geir Aas