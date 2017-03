Avisa kraftig forsinket

Ei pall med Birkenesavisa er på ville veier.

I løpet av kvelden eller natta har ei pall med Birkenesavisa blitt levert feil fra trykkeriet. Pallen inneholder blant annet postsendte aviser som skulle leveres Postens terminal i Stokke for videre distribusjon til Birkenesavisa abonnenter. Vi antar dermed at avisa ikke er i postkassa til våre abonnenter før i morgen.

Birkenesavisa kan ikke annet enn å beklage overfor de abonnenter som ikke får avisa i postkassa i dag. Vi kjenner ikke omfanget av feilen, men det er mulig hele Birkenesavisas opplag er berørt av feilleveringa. I løpet av dagen skal avisa være tilgjengelig for løssalg hos våre løssalgsforhandlere på Birkeland. Dagens avis er gjort tilgjengelig på nett for alle ved å følge lenka over.