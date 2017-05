Åpnet for tungtransport

Risvannsveien er åpen for tungtrafikk, forhåpentligvis tidsnok til å redde tømmeret.

En måneds tid har Risvannsveien vært stengt for kjøretøy med akseltrykk over to tonn. Nå er veien igjen åpen for slike kjøretøy, i grevens tid skal vi tro lokalbefolkninga.

– Det er på høy tid, for ved enden av veien på Ås ligger 2000 kubikkmeter tømmer og venter på å bli kjørt. Det må skje raskt for i den varmen som er nå er det stor fare for billeangrep, skriver Jens Risvand i en e-post til Birkenesavisa.

Det var i slutten av april veien raste ut i Risvann, og siden da har den vært stengt for tunge kjøretøy. Nå er veien midlertidig reparert.