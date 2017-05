Advarer mot oversvømmelse

Beveren har laget demning, og veien kan stå i fare for å bli satt under vann.

– Vi har utforsket området ved Jammerdalen, og funnet ut at en bever lager en demning. Det kan føre til at skolebussen ikke kommer fram på grunn av oversvømmelse i veien, skriver Ida Marie Jaabæk og Ida Tveit i et brev til Birkenesavisa.

De to niåringene bor i Vegusdal, og tar skolebussen til Engesland hver dag for å komme seg på skolen. Et sted langs veien har de lagt merke til av vannet stiger og stiger.

– Veivesenet må gjøre noe, ellers kan veien bli oversvømt og ødelagt. Det er ikke mange centimeter igjen før veien står under vann, skriver duoen.