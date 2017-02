93 må flytte fra Birkeland

Ordføreren er innstilt på å gjøre nedleggelsen av Sana på Birkeland så skånsom som mulig for de som er bosettingsklare.

– Vi har vedtak om å bosette 25 i 2017, så de av Sanabeboerne som ønsker det, er velkomne til å bosette seg hos oss. Skulle det være behov for å gi plass til flere, så er det ikke utenkelig at vi kan utvide den rammen eller forskuttere kvoten for 2018. Jeg ønsker at vi skal være rause i denne forbindelse, sier ordfører Andreas Christiansen (Ap).

