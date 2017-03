70 ungdommer på leir

Turen gikk til Gautefall da 70 ungdommer ble med foreningene KRIK og Friends dro på vinterleir forrige helg.

De kristne ungdomsgruppene KRIK og Friends har tradisjon for å arrangere hyttetur hver vinter. De siste årene har påmeldingen stadig økt, og med årets 70 deltakere, foruten voksne med familier, var det ingen tvil om at det nå er en leir det er snakk om. I år var derfor turen flyttet fra spredte hytter og leiligheter på Bortelid til det større leirstedet Fjelltun på Gautefall.

Leiren bød på to døgn stappfulle av alpint, grilling, møter, måltider, sang, spill, lek og moro. Prest Anne Bjørnholm Øvensen var med for å snakke på morgen- og kveldssamlinger. Lørdag kveld var det også klart for «Gautefall challenge», der alle ungdommene i grupper måtte stå for et underholdningsinnslag for resten av deltakerne.

Til tross for det meldte ekstremsnøværet, gikk både reisen og turen for øvrig helt som de skulle. Takket være både positive deltakere og ansvarlige ungdommer fra foreningsstyrene, samt en håndfull foreldre som stilte opp på kjøkkenet og ellers, gikk også det meste annet helt etter planen. Styrene vil rette en ekstra takk til Kiwi Birkeland, Birkenes Sparebank og kvinneforeningen Onsdagsdamene for økonomisk støtte.

Innsendt av Hans Ivar Stordal