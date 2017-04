44 kan kjøre trial

Visst har våren kommet til Herefoss.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Det har vært høy aktivitet i Herefoss IL den siste måneden. Trialgruppa har nå begynt for alvor med aktiviteter. Det begynte med et lederkurs siste helgen i mars. Da kom det ledere fra andre motorsportklubber på Sørlandet for å sertifisere seg som Sikkerhetsledere og Aktivitetsledere innen Motorsportforbundet.

Trialgruppa var arrangør og Frode Eikrem var kursholder. Litt over 20 personer var samlet lørdag og søndag, fra åtte forskjellige klubber. De påfølgende lørdagene ble det avholdt lisenskurs for alle de som skal kjøre. De påmeldte kom fra hele kommunen og aldersspennet var fra 7-50 år.

Fullt hus

Total 44 personer har nå vært gjennom kjøreopplæringen og kan nå løse kjørelisens. Det er mange medlemmer for en nystartet klubb. Og det er nå fullt hus. Nytt opptak for å bli med å kunne kjøre blir til høsten.

Det har vært mye liv og røre og vi gleder oss til fortsettelsen. Herefoss skole har vært gode samarbeidspartnere når det gjelder logostikk og lokaler. Birkenes Sparebank har gitt oss en økonomisk grunnmur som gir oss handlingsrom. Ordinære treninger sparkes i gang fra 29.april.

For å vite når det er trening må man følge med på Facebook på «Herefoss IL trialgruppa».

Dugnad

Dugnad i Herefoss IL og trialgruppa lørdag 22.april. Mellom 30 og 40 personer møtte opp, fra 10.00 til 14.00. Det ble hogget ned mye trær langs fotballbanen og skolen samt rydda hele lysløypa, rydda opp/feia plenen rundt fotballbanen, samt fotballbanen.

Saft/kaffe og boller ble servert. Det var fint vær, god stemning, mange folk. Mange traktorer og motorsager i arbeid.

Bok om Reidar Andreassen

Salget har gått over all forventning, over 600 bøker er levert. Boka kan fortsatt kjøpes på Kiwi Birkeland, Snarkjøp Herefoss (åpner 5. mai) og hos Kristen Rosåsen og idrettslagets nettsider.

Innsendt av Andreas Theodor Holm