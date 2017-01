2,5 millioner til støyreduksjon

Eon må ut med 8,2 millioner kroner i avbøtende tiltak dersom de skal få bygge vindkraftverk i Birkenes. Les avtalen her.

– Vi har fått litt kritikk for at arbeidet med denne avtalen har skjedd i åpenhet, men denne åpenheten har gjort at vi har fått en avtale som er bedre enn tidligere avtaler Eon har inngått, sier ordfører Anders Christiansen (Ap) til Birkenesavisa.

Fredag sendte han ut den fremforhandlede avtalen til politikerne. I løpet av årets to første måneder skal lokalpolitikerne i Birkenes si ja eller nei til vindkraftverk på Oddeheia og Bjelkeberg. Christiansen er klar på at han vil anbefale kommunestyret å si ja til Eons planer.

– Avtalen er god, og gir ingen grunn til å stoppe planene. Samtidig som det blir en spennende politisk prosess, har jeg tro på at politikerne vil si ja til vindkraftplanene, sier han.

Millioner til støydemping

I avtalen er det skissert avbøtende tiltak til en sum av 8,2 millioner kroner. 2,5 millioner kroner skal brukes til å kompensere for eventuelle støyplager som beboerne på Senumstad opplever.

– Har du tro på at disse 2,5 millionene er tilstrekkelig for dempe bekymringene til beboerne i området rundt Senumstad og Søre Herefoss?

– Nei, jeg tror ikke det demper bekymringene, i alle fall ikke denne omgangen. Men det kan bli et plaster på såret Akkurat dette punktet har jeg ikke sett i noen andre avtaler, og pengene skal fordeles på en rettferdig måte i samråd med innbyggerne, sier Christiansen.

Skal konkretiseres

Eon og kommunen er enige om at de avbøtende tiltakene skal konkretiseres i en felles prosess som involverer allmennheten. I avtalen har kommunen spilt inn følgende forslag til tiltak:

Herefoss: 800.000 kroner til sti langs Herefossfjorden.

Herefoss: 1,7 millioner kroner til varmestue på Toplandsheia.

Tovdalselva: 200.000 kroner for å utrede mulighetene for natur, friluft og næring.

Tovdalselva: En million kroner til kalking og grusing av bekker.

Birkeland: To millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak.

Eget næringsprosjekt

I tillegg spyttes ytterligere noen millioner inn i et prosjekt kalt Prosjekt vindmuligheter, som reguleres i en avtalen mellom Eon og Birkenes næringsforum. Den avtalen skal godkjennes av styret i næringsforumet neste uke.

– For meg er ikke de avbøtende tiltakene det viktigste, men mulighetene til å få en ny industri til bygda. Vi er avhengig av vekst, og da kan vi ikke si nei. De avbøtende tiltakene er bare en bonus, sier Christiansen.

Les avtalen i sin helhet: