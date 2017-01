21 Trump Towers

Hvem eier stillheten og nattehimmelen?

LESERBREV: Hvem har rett til å signere at Birkenes kommune skal bygge noe som lager støy, skyggekast og varselblink, og det i samme høyde som Trump Tower?

Jeg er en av de som i utgangspunktet synes vindmøller er vakre, i alle fall en solskinnsdag på kjøretur gjennom Danmark. Jeg er også en av de som mener vindkraft må utnyttes, men da med et nasjonalt kart som viser hvilke områder som vi ofrer, helst havbasert. Ikke klattvis utbygging i urørt natur.

Birkenes har store og rike naturområder når det gjelder skog og treindustri, men ikke minst også stillheten og den urørte naturen som omkranser oss, og det et par timer fra Europa. Hvor mye er for eksempel en vill laks verdt? Faktum er at tar vi all villaksen i Norge så får den plass i et par oppdrettsmærer! En vakker, urørt elv med vill laks tror jeg har et stort potensiale. Vil motoriske skyggekast forstyrre denne idyllen i framtida. Hva med kveldshimmelen og stjernehimmelen i vest som står i fare for bli forurenset med varsellamper? Dette blir synlig fra både Nordåsen og Natveitåsen, men vi som bor her er så heldig at vi slipper støyen som andre blir rammet av.

Birkenes kommune er i medvind, men av helt andre grunner enn de planlagte vindmøllene. Beliggenhet, befolkningsutvikling, naturressurser og kulturliv er noen av stikkordene. Statistisk sentralbyrå spår at vår kommune kommer til å ha en av de høyeste befolkningsvekstene i hele Agder. 47 % mot Kristiansand sine 32 % fram til 2040. Samtidig spås vi en jevn og god boligprisvekst fordi vi er en randkommune til en stor by i en attraktiv region.

Jeg husker når jeg og kona bestemte oss for å flytte til Birkenes kommune. Hvis kveldshimmelen da hadde vært preget av varsellys i vest og ryktene handlet om støyproblemer, så tror jeg ikke vi hadde flyttet hit. Birkenes kommune sitt rykte handlet om natur og kultur. Jeg er redd vi nå er i ferd med å sage av ett av beina.

Vemund Ruud

