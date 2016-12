Vekker gammel tradisjon

Litterært julehefte med redaktør fra Birkeland.

Ifølge Haakon W. Isachsen har juleheftene sine røtter i norsk nøkternhet og fattigdom. Men prisen for hundre år siden minner ikke akkurat om det. Et eksemplar av «Knold og Tot og den store bukken» som kom ut i 1918 kostet 90 øre. Det tilsvarte to brutto timelønner for en vanlig industriarbeider. Med dagens timelønn kan leseren selv regne ut prisen. De første juleheftene kom allerede tidlig på 1800-tallet, og siden har det vært et årvisst fenomen. Like sikkert som julemarsipan og julebrus dukker de opp i butikkhyllene i desember, og man behøver ikke lete lenge for å finne både Finnbeck og Fia, Pondus og Blondie.