Ungdommelig juleavslutning

Alle foreninger og lag med litt respekt for seg selv arrangerer juleavslutning når det nærmer seg jul.

Og Joker fritidsklubb på Birkeland er intet unntak. På fredag var det fullt hus og stormende jubel med grøt og gavedryss.

– Han er himla grei, Gjermund som driver dette her, sier Håkon Mellingen Andersen fra Håbbesland, og forklarer:

– Joker er et trygt og godt sted å være. Vi kan bråke og ha det moro. Det er et mobbefritt miljø, for han tåler ikke mobbing – da er det bare rett ut.

Håkon prøver denne kvelden å konsentrere seg om å slå Samuel Torp i airhockey.

Det er ingen som riktig vet hvor lenge fritidsklubben har bestått, men de er enige om at den har bestått lenger enn dagens medlemmer har levd. Klubben drives av kommunen og Gjermund Birkeland er ansatt i 50 prosent stilling som klubbleder, sammen med Ida Marie Hobbesland.

Og så har ungdommene et styre bestående 10 stykker. De har et ord med i laget når aktiviteter skal planlegges, og ikke minst er de viktige på klubbkveldene. Selv om lydnivået er høyt, skal de passe på at alle har det greit. Og kiosken skal jo holdes åpen og det skal gjøres i stand både før og etter.

Presseansvarlig Christoffer Johnny Lindtveit står for omvisning og svarer på spørsmål. Det er tydelig at bordtennis er populært for det er plassert fire bord i den gamle gymsalen på Valstrand. Musikkanlegget har en sentral plass, selv om det sikkert kan være vanskelig å finne musikk som alle kan enes om. Airhockey er på plass og forskjellige brettspill ser ikke ut til å være mangelvare. Han forteller at det av og til arrangeres turneringer både i hockey, bordtennis og «bottle flip». Og så er Gjermund en mester i lage quiz.

– Som du ser er det masse ungdommer innom. I dag er det over hundre, og det er nok av ting de kan ta seg til. Men noen kommer bare for å kjase, og noen kommer for å sjekke og flørte, sier Christoffer som også kan være behjelpelig med sjekketriks, dersom det skulle være nødvendig.

– En runde med biljard kan være effektiv, særlig hvis du lar dama vinne, forteller Christoffer.

Men så er det gavedryss – det er jo snart jul. Det kommer ikke julenisse, men Gjermund trekker gevinster på inngangsbilletten.

– Det er forfriskende og foryngende å holde på med dette, sier Gjermund men legger til at man er veldig avhengig av et styre for å få det til å gå greit.

– Og det er i høyeste grad et arbeidende styre, for de står på både tidlig og seint. Som takk for innsatsen drar vi på styretur/planleggingstur en gang i året, og så får de pizza når de ansvaret for kvelden, forteller Gjermund.

Og så ønsker man hverandre god jul og vel hjem for denne gang.